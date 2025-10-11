Ермак встретился с госминистром ОАЭ: говорили о возвращении пленных и не только

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с государственным министром ОАЭ по вопросам международного сотрудничества Рим Аль Хашими, которая прибыла в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.

Разговор начался с соболезнований украинцам, пострадавшим от обстрелов, и быстро перешел к конкретным вопросам: инвестициям в энергетику, инфраструктуру и аграрный сектор, а также гуманитарной помощи и обменам пленными, благодаря которым домой вернулись более 2000 украинцев.

"Обсудили пути консолидации международных усилий для достижения справедливого мира. ОАЭ уже предоставили значительную гуманитарную помощь и, что крайне важно, способствовали обменам пленными, благодаря чему домой вернулись более 2000 наших людей", - сообщил Ермак.

По его словам, госпожа министр, сама мать троих, глубоко понимает боль украинцев.