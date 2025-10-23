Єрмак: Я не згоден, що зустріч Зеленського з Трампом пройшла погано

"Я не згоден з оцінкою, що вона (зустріч - ред.) пройшла погано. Так, ми не отримали всіх рішень, на які розраховували тут і зараз: дзвінок Путіна, безсумнівно, зіграв свою роль. Але це був не спринт за миттєвими перемогами, а радше закладання фундаменту для подальшої роботи", - сказав Єрмак.

За його словами, головне, що розмова завершилася фіксацією спільної стратегічної позиції держав - будь-які переговори і, як наслідок, припинення вогню, можливі тільки з прив'язкою до поточної лінії зіткнення.



"Тобто діалог триває. Але це не означає, що він завжди має приносити стовідсотковий результат. Нам би цього дуже хотілося, звісно. І ми докладаємо всіх зусиль, повірте. Однак іноді для отримання результату, крім зусиль, потрібно і дуже багато часу", - додав глава Офісу президента.