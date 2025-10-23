RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ермак: Я не согласен, что встреча Зеленского с Трампом прошла плохо

Фото: глава Офиса президента Андрй Ермак (Виталий Носач - РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Маловичко Юлия

Нельзя сказать, что встреча главы государства Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом 17 октября прошла плохо. Хоть Украина и не получила одобрения некоторых запросов, диалог продолжается.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я не согласен с оценкой, что она (встреча - ред.) прошла плохо. Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за сиюминутными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы", - сказал Ермак.

По его словам, главное, что разговор завершился фиксацией общей стратегической позиции государств - любые переговоры и, как следствие, прекращение огня, возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения.

"То есть диалог продолжается. Но это не значит, что он всегда должен приносить стопроцентный результат. Нам бы этого очень хотелось, конечно. И мы прилагаем все усилия, поверьте. Однако иногда для получения результата, кроме усилий, нужно и очень много времени", - добавил глава Офиса президента.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Важное для Украины решение по предоставлению ракет Tomahawk пока американская сторона не одобрила, хотя у Трампа заверили, что пока окончательного ответа нет и работа продолжается.

Вероятно, как предположил Зеленский, на Трампа в этом вопросе повлиял его диалог по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.

Более того, накануне Трамп заявил, что информация о том, что США дали разрешение Киеву на дальнобойные удары по РФ является фейком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей ЕрмакВстреча Зеленского и Трампа