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Єрмак зателефонував радникові Байдена: говорили про ситуацію на фронті

Фото: Глава Офісу президента Андрій Єрмак (t.me/ermaka2022)
Автор: Олег Васьків

У межах постійного діалогу із союзниками глава Офісу президента Андрій Єрмак 20 березня провів телефонну розмову з радником президента США із питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського посадовця.

"Поінформував про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках Донецької області. Акцентував на важливості якнайшвидшого надання Силам оборони додаткового озброєння та боєприпасів і подякував за черговий пакет допомоги", - вказав керівник ОП.

Єрмак також зазначив, що висловив вдячність усьому американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом, непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

Нагадаємо, 20 березня державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Пентагон розкрив повний зміст американської підтримки.

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Сполучені Штати АмерикиАндрій ЄрмакОфіс президентаВійна Росії проти України