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Ермак позвонил по телефону советнику Байдена: говорили о ситуации на фронте

Фото: Глава Офиса президента Андрей Ермак (t.me/ermaka2022)
Автор: Олег Васкив

В рамках постоянного диалога с союзниками глава Офиса президента Андрей Ермак 20 марта провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского чиновника.

"Проинформировал о текущей ситуации на фронте, в том числе на самых сложных направлениях Донецкой области. Акцентировал на важности скорейшего предоставления Силам обороны дополнительного вооружения и боеприпасов и поблагодарил за очередной пакет помощи", - указал руководитель ОП.

Ермак также отметил, что выразил благодарность всему американскому народу, президенту США и обеим палатам Конгресса за неизменную прочную поддержку Украины в борьбе с государством-террористом, непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Напомним, 20 марта государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Пентагон раскрыл полное содержание американской поддержки.

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакОфис президентаВойна России против Украины