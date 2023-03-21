Єрмак зателефонував радникові Байдена: говорили про ситуацію на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського посадовця.

"Поінформував про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках Донецької області. Акцентував на важливості якнайшвидшого надання Силам оборони додаткового озброєння та боєприпасів і подякував за черговий пакет допомоги", - вказав керівник ОП.

Єрмак також зазначив, що висловив вдячність усьому американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом, непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.