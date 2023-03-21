Ермак позвонил по телефону советнику Байдена: говорили о ситуации на фронте

В рамках постоянного диалога с союзниками глава Офиса президента Андрей Ермак 20 марта провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского чиновника.

"Проинформировал о текущей ситуации на фронте, в том числе на самых сложных направлениях Донецкой области. Акцентировал на важности скорейшего предоставления Силам обороны дополнительного вооружения и боеприпасов и поблагодарил за очередной пакет помощи", - указал руководитель ОП.

Ермак также отметил, что выразил благодарность всему американскому народу, президенту США и обеим палатам Конгресса за неизменную прочную поддержку Украины в борьбе с государством-террористом, непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.