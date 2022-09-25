Єрмак закликав Ізраїль розірвати зв'язки з "варварською російською державою"

Єрмак напередодні святкування Рош га-Шана звернувся до Ізраїлю та заявив, що український народ, як і єврейський, намагається захиститися від терористів. Він закликав зробити більше, щоб допомогти Україні зупинити війну.

"Ізраїль та Україна ведуть ту саму війну - війну проти терористів, які прагнуть знищити цілий народ. У важку годину випробувань Україна потребує відданих союзників, здатних і готових розділити наш тягар, бо вони знають справжню цінність свободи та миру", - зазначив Єрмак.

Крім того, голова ОПУ порадив Ізраїлю припинити співпрацю з Росією та розірвати будь-які зв'язки з нею.

"Саме час зупинитися для саморефлексії та розірвати свої зв’язки із підступною та варварською російською державою", - підкреслив він.

Єрмак нагадав, що під час обстрілів Харкова у лютому єврейська громада дивом вижила, а представники єврейського народу продовжують допомагати українцям.