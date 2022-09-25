RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак призвал Израиль разорвать связи с "варварским российским государством"

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль должен занять четкую позицию и разорвать связи с Россией, развязавшей жестокую войну против Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его колонку для Israel Hayom.

Ермак накануне празднования Рош ха-Шана обратился к Израилю и заявил, что украинский народ, как и еврейский, пытается защититься от террористов. Он призвал сделать больше, чтобы помочь Украине остановить войну.

"Израиль и Украина ведут ту же войну - войну против террористов, которые стремятся уничтожить целый народ. В тяжелый час испытаний Украина нуждается в преданных союзниках, способных и готовых разделить наше бремя, потому что они знают истинную ценность свободы и мира", - отметил Ермак.

Кроме того, глава ОПУ посоветовал Израилю прекратить сотрудничество с Россией и разорвать какие-либо связи с ней.

"Время остановиться для саморефлексии и разорвать свои связи с коварным и варварским российским государством", - подчеркнул он.

Ермак напомнил, что при обстреле Харькова в феврале еврейская община чудом выжила, а представители еврейского народа продолжают помогать украинцам.

Напомним, что с начала войны Израиль занял нейтральную позицию, однако заверил, что не будет помогать России обходить санкции. В то же время Украина неоднократно заявляла, что хотела бы, чтобы израильские власти стали посредником.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что "шокирован" из-за отсутствия помощи со стороны Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакОфис президентаИзраиль