Ермак призвал Израиль разорвать связи с "варварским российским государством"

Ермак накануне празднования Рош ха-Шана обратился к Израилю и заявил, что украинский народ, как и еврейский, пытается защититься от террористов. Он призвал сделать больше, чтобы помочь Украине остановить войну.

"Израиль и Украина ведут ту же войну - войну против террористов, которые стремятся уничтожить целый народ. В тяжелый час испытаний Украина нуждается в преданных союзниках, способных и готовых разделить наше бремя, потому что они знают истинную ценность свободы и мира", - отметил Ермак.

Кроме того, глава ОПУ посоветовал Израилю прекратить сотрудничество с Россией и разорвать какие-либо связи с ней.

"Время остановиться для саморефлексии и разорвать свои связи с коварным и варварским российским государством", - подчеркнул он.

Ермак напомнил, что при обстреле Харькова в феврале еврейская община чудом выжила, а представители еврейского народа продолжают помогать украинцам.