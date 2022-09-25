Єрмак закликав Ізраїль розірвати зв'язки з "варварською російською державою"
Ізраїль повинен зайняти чітку позицію та розірвати зв'язки з Росією, яка розв'язала жорстоку війну проти України.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його колонку для Israel Hayom.
Єрмак напередодні святкування Рош га-Шана звернувся до Ізраїлю та заявив, що український народ, як і єврейський, намагається захиститися від терористів. Він закликав зробити більше, щоб допомогти Україні зупинити війну.
"Ізраїль та Україна ведуть ту саму війну - війну проти терористів, які прагнуть знищити цілий народ. У важку годину випробувань Україна потребує відданих союзників, здатних і готових розділити наш тягар, бо вони знають справжню цінність свободи та миру", - зазначив Єрмак.
Крім того, голова ОПУ порадив Ізраїлю припинити співпрацю з Росією та розірвати будь-які зв'язки з нею.
"Саме час зупинитися для саморефлексії та розірвати свої зв’язки із підступною та варварською російською державою", - підкреслив він.
Єрмак нагадав, що під час обстрілів Харкова у лютому єврейська громада дивом вижила, а представники єврейського народу продовжують допомагати українцям.
Нагадаємо, що від початку війни Ізраїль зайняв нейтральну позицію, проте запевнив, що не буде допомагати Росії обходити санкції. Водночас Україна неодноразово заявляла, що хотіла б, аби ізраїльська влада стала посередником.
Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що "шокований" через відсутність допомоги з боку Ізраїля.
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