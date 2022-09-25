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Ермак призвал Израиль разорвать связи с "варварским российским государством"

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Киев, Воскресенье 25 сентября 2022 15:23
Ермак призвал Израиль разорвать связи с "варварским российским государством" Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль должен занять четкую позицию и разорвать связи с Россией, развязавшей жестокую войну против Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его колонку для Israel Hayom.

Ермак накануне празднования Рош ха-Шана обратился к Израилю и заявил, что украинский народ, как и еврейский, пытается защититься от террористов. Он призвал сделать больше, чтобы помочь Украине остановить войну.

"Израиль и Украина ведут ту же войну - войну против террористов, которые стремятся уничтожить целый народ. В тяжелый час испытаний Украина нуждается в преданных союзниках, способных и готовых разделить наше бремя, потому что они знают истинную ценность свободы и мира", - отметил Ермак.

Кроме того, глава ОПУ посоветовал Израилю прекратить сотрудничество с Россией и разорвать какие-либо связи с ней.

"Время остановиться для саморефлексии и разорвать свои связи с коварным и варварским российским государством", - подчеркнул он.

Ермак напомнил, что при обстреле Харькова в феврале еврейская община чудом выжила, а представители еврейского народа продолжают помогать украинцам.

Напомним, что с начала войны Израиль занял нейтральную позицию, однако заверил, что не будет помогать России обходить санкции. В то же время Украина неоднократно заявляла, что хотела бы, чтобы израильские власти стали посредником.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что "шокирован" из-за отсутствия помощи со стороны Израиля.

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