Ермак о втором сроке Зеленского: решение нужно принимать ближе к концу первого

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак прокомментировал вероятность второго президентского срока Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок. При этом такое решение нужно принимать ближе к концу первой каденции.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава Офиса президент Андрей Ермак.

Ермак отметил, что намерен руководить Офисом столько, сколько решит Зеленский, и уйдет из политики вместе с ним. При этом еще не принято решение, пойдет ли Зеленский на второй срок.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - отметил Ермак.

Он также добавил, что у Зеленского настолько грандиозные планы, что для их реализации не хватит и нескольких президентских сроков.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

Он также разъяснил, что еще подумает, баллотироваться ли на еще один срок, а если рейтинг опустится до 10-15%, то он "не будет иметь права" идти в президенты Украины.

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Автор: РБК-Украина