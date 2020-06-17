Єрмак про другий термін Зеленського: рішення треба приймати ближче до кінця першого

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак прокоментував ймовірність другого президентського терміну Зеленського

Президент України Володимир Зеленський буде самостійно приймати рішення про можливе висунення на другий президентський термін. При цьому таке рішення треба приймати ближче до кінця першої каденції.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив глава Офісу президент Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що має намір керувати Офісом стільки, скільки вирішить Зеленський, та піде з політики разом з ним. При цьому ще не прийнято рішення, чи піде Зеленський на другий термін.

"Рішення буде приймати президент. Якби він запитав мою думку, я б відповів так: рішення треба приймати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто ним виконано", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що у Зеленського настільки грандіозні плани, що для їх реалізації не вистачить і кількох президентських термінів.

Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.

Він також пояснив, що ще подумає, чи балотуватися ще на один термін, а якщо рейтинг знизиться до 10-15%, то він "не буде мати права" йти в президенти України.

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Автор: РБК-Україна