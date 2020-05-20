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Зеленский разъяснил, будет ли баллотироваться на второй срок

Новости » Политика     20.05.2020 - 12:32
Зеленский разъяснил, будет ли баллотироваться на второй срок
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский не исключает, что пойдет на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что пойдет на второй президентский срок. Он подчеркнул, что подумает над этим, если будет большая поддержка.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он подумает, баллотироваться ли на еще один срок.

"Как скажет народ Украины… Я думаю, что любой президент с поддержкой 10-15% на начало предвыборной кампании не имеет права идти в президенты Украины. Я иду на один срок, я вижу, что работа сложная. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать", - отметил Зеленский.

Он также сделал уточнение по поводу вопроса главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины о том, хватит ли ему одной каденции для выполнения предвыборных обещаний.

"Я обещал один список, а сейчас, когда мы работаем… этот список пополняется. Поэтому и говорю, чтобы выполнить весь этот список, одного срока недостаточно", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский прокомментировал вопрос, стал ли он "приговором" предыдущему президенту Петру Порошенко. По его словам, приговор еще впереди, и он не хочет об этом говорить.

Кроме того, Зеленский назвал условие для роспуска парламента. Он подчеркнул, что задумается о роспуске, когда фракция "Слуга народа" перестанет голосовать за важные законопроекты и начнет лоббировать интересы коммерческих групп влияния.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСрокПрезидент
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