Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Єрмак відреагував на підозру від НАБУ і САП

22:14 11.05.2026 Пн
2 хв
Колишній керівник ОП відповів і на чутки про "Хірурга"
aimg Іван Носальський
Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого підозрюють у схемі з "відмиванням" грошей на елітному будівництві, зробив першу заяву про ситуацію, що склалася.

Як передає РБК-Україна, коментар Єрмака оприлюднило "Суспільне".

Екскерівник ОП зазначив, що він надасть коментарі, коли "завершаться слідчі дії".

У відповідь на уточнювальне запитання журналістів про кооператив "Династія" він наголосив, що в його власності немає жодних приватних будинків, він володіє лише однією квартирою.

При цьому, коментуючи чутки про те, що він присутній на "плівках Тимура Міндіча" під псевдонімом "Хірург", Єрмак сказав:

"Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені у мене немає".

Підозра Єрмаку

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, у ЗМІ з'явилися чутки про те, що НАБУ та САП проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У мережі з'явилися відео, на яких Єрмака у центрі Києва помітили із правоохоронцями.

Після цього в НАБУ та САП заявили про те, що їм вдалося викрити угруповання, яке причетне до легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом. У рамках цієї справи підозра була вручена колишньому керівнику ОП.

Правоохоронці не розкривали ім'я фігуранта, але джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Андрія Єрмака.

Згідно з матеріалами справи, в 2020 році стартував проект приватних резиденцій "Династія", до якого могли бути причетні "Че Гевара" (колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов), "Карлсон" (бізнесмен Тимур Міндіч) і R2 (Андрій Єрмак).

Слідчі вважають, що учасники проекту планували збудувати 4 резиденції для особистого проживання. Для приховування походження коштів нібито використовували кооператив "Сонячний берег" та готівку незаконного походження.

НАБУКозинСАПАндрій Єрмак