Ермак отреагировал на подозрение от НАБУ и САП

22:14 11.05.2026 Пн
2 мин
Бывший руководитель ОП ответил и на слухи о "Хирурге"
Иван Носальский
Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого подозревают в схеме с "отмыванием" денег на элитном строительстве, сделал первое заявление о сложившейся ситуации.

Как передает РБК-Украина, комментарий Ермака обнародовало "Суспільне".

Экс-руководитель ОП отметил, что он предоставит комментарии, когда "завершатся следственные действия".

В ответ на уточняющий вопрос журналистов о кооперативе "Династия" он подчеркнул, что в его собственности нет никаких частных домов, он владеет только одной квартирой.

При этом, комментируя слухи о том, что он присутствует на "пленках Тимура Миндича" под псевдонимом "Хирург", Ермак сказал:

"Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

Подозрение Ермаку

Напомним, сегодня, 11 мая, в СМИ появились слухи о том, что НАБУ и САП проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В сети появились видео, на которых Ермака в центре Киева заметили с правоохранителями.

После этого в НАБУ и САП заявили о том, что им удалось разоблачить группировку, которая причастна к легализации 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом. В рамках этого дела подозрение вручили бывшему руководителю ОП.

Правоохранители не раскрывали имя фигуранта, но источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Андрее Ермаке.

Согласно материалам дела, в 2020 году стартовал проект частных резиденций "Династия", к которому могли быть причастны "Че Гевара" (бывший вице-премьер Алексей Чернышов), "Карлсон" (бизнесмен Тимур Миндич) и R2 (Андрей Ермак).

Следователи считают, что участники проекта планировали построить 4 резиденции для личного проживания. Для сокрытия происхождения средств якобы использовали кооператив "Солнечный берег" и наличные деньги незаконного происхождения.

