Ермак об успехах ВСУ на фронте: "Зимний поход" еще впереди

"Помним нашу историю, помним героев армии УНР, "рыцарей ордена Железного Креста". Помним Первый зимний поход по тылам "белых" и "красных", - написал Ермак.

Руководитель Офиса президента заявил, что "осенний поход" это дело настоящих героев Украины, а вот "Зимний поход" еще впереди.

"Первый зимний поход"

В 1919 году армия Украинской Народной Республики прошлась тылами "Красной" и "Добровольческой" армий под предводительством Михаила Емельяновича-Павленко.

"Первый Зимний" поход Армии УНР является наиболее героической страницей военного искусства периода Украинской революции (1917 - 1921 годов), во время которого украинская армия впервые удачно применила партизанские методы борьбы с многочисленными врагами. Достигнута главная цель - сохраненная армия УНР. "Зимний поход" был образцом партизанской войны.

Все вернувшиеся участники "зимнего похода" были награждены орденом Железного креста, который в системе наград украинского войска занимал первое место.