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Жители Лисичанска видят ВСУ на окраинах города, - Гайдай

Новина українською →
Лисичанск, Суббота 10 сентября 2022 17:35
Жители Лисичанска видят ВСУ на окраинах города, - Гайдай Фото: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Местные жители Лисичанска уже видят в окрестностях городах украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, сегодня максимально хороший день для абсолютного большинства жителей Луганской области.

"Жители Лисичанска уже увидели ВСУ на окраине города", - заявил глава области.

Также над Кременной партизаны ночью подняли украинский флаг, а россияне и коллаборанты массово покидают территорию Луганской области.

При этом Гайдай добавил, что всем надо дождаться официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ относительно этих событий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные вышли на окраины Лисичанска.

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