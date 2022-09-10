Жители Лисичанска видят ВСУ на окраинах города, - Гайдай

Местные жители Лисичанска уже видят в окрестностях городах украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По словам Гайдая, сегодня максимально хороший день для абсолютного большинства жителей Луганской области.

"Жители Лисичанска уже увидели ВСУ на окраине города", - заявил глава области.

Также над Кременной партизаны ночью подняли украинский флаг, а россияне и коллаборанты массово покидают территорию Луганской области.

При этом Гайдай добавил, что всем надо дождаться официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ относительно этих событий.