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Єрмак про успіхи ЗСУ на фронті: "Зимовий похід" ще попереду

Фото: Єрмак про успіхи ЗСУ на фронті: "Зимовий похід" ще попереду (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні коментуючи успіхи українських військових за останні дні та нагадали, що "Зимовий похід" ще попереду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Пам‘ятаємо нашу історію, пам‘ятаємо героїв Армії УНР, "Лицарів Ордену Залізного Хреста". Пам‘ятаємо Перший зимовий похід по тилах "білих" та "червоних", - написав Єрмак.

Керівник Офісу президента заявив, що "осінній похід" це справа справжніх героїв України, а от "Зимовий похід" ще попереду.

"Перший зимовий похід"

У 1919 році армія Української Народної Республіки пройшлася тилами "Червоної" та "Добровольчої" армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка.

"Перший Зимовий" похід Армії УНР є найгероїчнішою сторінкою воєнного мистецтва періоду Української революції (1917-1921 років), під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з численними ворогами. Досягнута головна мета - збережена армія УНР. "Зимовий похід" був зразком партизанської війни.

Усі учасники "Зимового походу", що повернулися, були нагороджені орденом Залізного Хреста, який у системі відзначень українського війська посідав перше місце.

Нагадаємо, що місцеві мешканці Лисичанська вже бачать на околицях містах українських військових.

Також у тимчасово окупованому Лимані Донецької області зараз тривають бойові дії.

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