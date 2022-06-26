Ермак об ударах по Киеву: надо признать РФ спонсором терроризма
Россию следует признать страной-спонсором терроризма, а Украине дать современные системы ПРО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака после ракетных ударов по Киеву 26 июня.
По его словам, после очередного удара России по жилому дому и детскому саду в Киеве ее необходимо как можно быстрее признать государством-спонсором терроризма.
Он отметил, что Украине также нужны современные системы противоракетной обороны, о чем идут переговоры с союзниками.
Также Ермак заявил, что саммит G7 должен отреагировать на обстрелы Киева, призвав западных лидеров согласовать газовое эмбарго в новом пакете санкций против РФ, отправить военные конвои для разблокирование украинских портов и предоставить Украине больше тяжелого вооружения.
"От страны-террориста защитит оружие. И она поможет нашей армии победить русских на поле боя", - написал глава ОП.
Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, буквально недавно в Киеве прогремели новые взрывы. Сообщается, что обстрел Киева может продолжаться целый день.