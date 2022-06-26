Єрмак про удари по Києву: треба визнати РФ спонсором тероризму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака після ракетних ударів по Києву 26 червня.

За його словами, після чергового удару Росії по житловому будинку та дитячому садку в Києві її необхідно якнайшвидше визнати державою-спонсором тероризму.

Він зазначив, що Україні також потрібні сучасні системи протиракетної оборони, про що йдуть переговори із союзниками.

Також Єрмак заявив, що саміт G7 має відреагувати на обстріли Києва, закликавши західних лідерів погодити газове ембарго в новому пакеті санкцій проти РФ, відправити військові конвої для розблокування українських портів і надати Україні більше важкого озброєння.

"Від країни-терориста захистить зброя. І вона допоможе нашій армії перемогти росіян на полі бою", - написав голова ОП.