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Єрмак про удари по Києву: треба визнати РФ спонсором тероризму

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Неділя 26 червня 2022 15:07
Єрмак про удари по Києву: треба визнати РФ спонсором тероризму Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Росію слід визнати країною-спонсором тероризму, а Україні дати сучасні системи ПРО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака після ракетних ударів по Києву 26 червня.

За його словами, після чергового удару Росії по житловому будинку та дитячому садку в Києві її необхідно якнайшвидше визнати державою-спонсором тероризму.

Він зазначив, що Україні також потрібні сучасні системи протиракетної оборони, про що йдуть переговори із союзниками.

Також Єрмак заявив, що саміт G7 має відреагувати на обстріли Києва, закликавши західних лідерів погодити газове ембарго в новому пакеті санкцій проти РФ, відправити військові конвої для розблокування українських портів і надати Україні більше важкого озброєння.

"Від країни-терориста захистить зброя. І вона допоможе нашій армії перемогти росіян на полі бою", - написав голова ОП.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Всі подробиці про ракетний удар по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, буквально нещодавно у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється, що обстріл Києва може тривати цілий день.

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