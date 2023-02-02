Єрмак та Залужний провели розмову з американськими колегами: обговорили ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Співрозмовників було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та Південному напрямах. Крім того, сторони обмінялися думками щодо можливих дій ворога у найближчій перспективі. Єрмак також подякував американській стороні за потужну підтримку та запевнив, що український уряд налаштований всебічно сприяти очищенню органів влади від корупційних ризиків.