Ермак и Залужный провели разговор с американскими коллегами: обсудили ситуацию на фронте
Руководитель Офис а президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и главой объединенного комитета начальников штабов США генерал Марком Милли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента.
Собеседники были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях. Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе.
Ермак также поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку и заверил, что украинское правительство настроено всесторонне содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков.
Напомним, ранее американский генерал Марк Милли заявил, что украинским войскам будет тяжело проводить деоккупацию территорий от российских захватчиков в 2023 году.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные РФ готовятся к большому реваншу, более того - они его уже возможно начинают, однако Вооруженные силы Украины готовы их остановить.
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