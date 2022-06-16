UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак сообщил, когда в Украину прибудут HIMARS

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные заканчивают учения на реактивных системах залпового огня HIMARS. Вскоре РСЗО начнут работать на стороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Как рассказал Ермак, ракетная артиллерийская система должна прибыть в Украину до конца июня.

"По официальной информации, HIMARS должны быть в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО", - написал он.

Напомним, вчера под председательством США состоялось третье заседание в формате "Рамштайн" относительно военной помощи Украине.

После которого американский президент Джо Байден объявил о пакете помощи на 1 млрд долларов.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, А Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныАндрей Ермак