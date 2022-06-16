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Єрмак повідомив, коли в Україну прибудуть HIMARS

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українські військові закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS. Незабаром РСЗВ почнуть працювати на стороні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

Як розповів Єрмак, ракетна артилерійська система повинна прибути до України до кінця червня.

"За офіційною інформацією, HIMARS мають бути в Україні вже цього місяця. Наші воїни завершили курс навчання. ЗСУ матимуть потужні РСЗВ", - написав він.

Нагадаємо, вчора під головуванням США відбулося третє засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.

Після якого американський президент Джо Байден оголосив про пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - вертольоти Мі-17, А Канада, Польща і Нідерланди - артилерію.

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Збройні сили УкраїниАндрій Єрмак