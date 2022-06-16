Єрмак повідомив, коли в Україну прибудуть HIMARS

Українські військові закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS. Незабаром РСЗВ почнуть працювати на стороні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
Як розповів Єрмак, ракетна артилерійська система повинна прибути до України до кінця червня.
"За офіційною інформацією, HIMARS мають бути в Україні вже цього місяця. Наші воїни завершили курс навчання. ЗСУ матимуть потужні РСЗВ", - написав він.
Нагадаємо, вчора під головуванням США відбулося третє засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.
Після якого американський президент Джо Байден оголосив про пакет допомоги на 1 млрд доларів.
Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - вертольоти Мі-17, А Канада, Польща і Нідерланди - артилерію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.