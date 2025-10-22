Бессент анонсував швидке та "суттєве посилення" санкцій США проти Росії
Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував посилення американських санкцій проти Росії. За його словами, Білий дім незабаром оголосить про це посилення публічно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Ми збираємося або оголосити після закриття сьогодні вдень, або завтра вранці про суттєве посилення санкцій проти Росії", - заявив він журналістам перед Білим домом.
За словами Бессента, нові обмеження США проти РФ будуть саме повноцінними санкціями, а не вторинними митами. Також він закликав союзників США та інші західні країни приєднатися до нових санкцій.
"[НАТО] реалізувало власний пакет санкцій. Це вже 19-й пакет. Подивимося, чи приєднаються вони до нас у цих заходах. Ми їх закликаємо до цього", - сказав він.
Видання зазначає, що заява Бессента пролунала на тлі того, що президент США Дональд Трамп заявив про підготовку саміту між ним та російським диктатором Володимиром Путіним. Але судячи з останніх новин, підготовку до цієї зустрічі призупинено.
При цьому Трамп вже багато місяців перебуває під тиском з різних боків щодо посилення санкцій проти Росії. Цього вимагають не тільки президент України Володимир Зеленський та європейські союзники США, але й конгресмени від обох американських політичних партій - в тому числі від "рідних" для Трампа республіканців.
Зазначимо, що у Європі тим часом посли країн Європейського Союзу погодили 19-й за рахунком пакет санкцій проти Російської Федерації за війну проти України. Найближчим часом можна чекати остаточного ухвалення.
Новий санкційний пакет спрямований на позбавлення Москви енергетичних доходів, а також посилення тиску на Володимира Путіна для початку мирних переговорів та тиск на російських союзників, в тому числі Китай.