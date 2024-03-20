Єрмак про саміт миру: відкладати не плануємо, сподіваємось на участь Китаю

Україна має обережну надію на те, що Китай візьме участь в майбутньому саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП Андрія Єрмака на брифінгу для преси.

"Ні, не вважаю, що треба відкласти (саміт миру, - ред.). Вважаю, що треба використовувати даний момент", - заявив Єрмак у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.

За словами керівника ОП, остання зустріч, яка відбулась у Давосі, зібрала 84 країни. Водночас кількість учасників продовжує зростати, у зв'язку з чим важливо не дати Російській Федерації можливості роз'єднати світ.

"Важливо не втрачати час, бо для нас час - це людське життя і руйнування нашої країни. Тому ми наполегливо працюємо. Це ювелірна робота з кожною країною. Нас чують", - додав він.

Також Єрмак розповів, що останній візит спецпредставника Китаю Лі Хуея дає "обережну надію" на те, що Китай також долучиться до саміту.

"Ми на постійному контакті з країнами Глобального Півдня... Наші успіхи на фронті та успіхи на дипломатичному фронті разом мають дати той результат, який так потрібен Україні", - зауважив керівник ОП.

Глобальний саміт миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський, під час виступу перед лідерами країн G7, вперше озвучив "формулу миру", яка передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності, покарання винних у збройній агресії й не тільки. Загалом ініціатива включає 10 пунктів.

Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав. Їм метою було залучення якомога більшої кількості країн до підтримки відповідної ініціативи.

Вже в січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав. Тим часом Китай також розглядає можливість участі у мирній конференції. Водночас як пише Politico, Пекін може бойкотувати мирні переговори щодо врегулювання війни, якщо Європа не дозволить Росії брати участь в них.