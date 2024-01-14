У Давосі зібралась четверта зустріч радників щодо формули миру. Єрмак розкрив порядок денний

В Давосі відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь взяли представники 81 країни та міжнародна організація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Представників у Давосі делегували:

39 країн Європи;

18 країн Азії;

12 країн Африки;

6 країн Південної Америки;

3 країни Північної Америки;

2 країни Океанії.

Як відзначив Єрмак, постійне зростання числа країн, які долучаються до роботи над спільним планом дій щодо Формули миру є хорошим знаком. Зокрема до роботи дедалі більше включаються країни регіонів Глобального Півдня.

Відкриття зустрічі радників нацбезпеки

Голова Офісу президента розповів про наслідки нещодавніх терористичних атак Росії проти українських міст, внаслідок чого були жертви серед цивільних, а також руйнування цивільної інфраструктури.

Єрмак відзначив, що припинення вогню не стане кінцем російської агресії, а лише дасть ворогу можливість зробити паузу й накопичити сили;

"Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть панування. Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо - або виграємо і живемо далі. І ми боремось", - пояснив Єрмак.

За два роки повномасштабної війни Збройні сили України звільнили від окупації більше 50% захоплених територій. Зокрема маючи скромні власні морські сили, було знищено п’яту частину потенціалу Чорноморського флоту Росії, а також убезпечено Чорне море.

Якщо не відновити міжнародне право і територіальну цілісність України, будь-який агресор в майбутньому зможе наважитись на окупацію територій чужої країни.

"Мир, якого прагне, Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку. Має запобігти повторенню агресії. Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов’язані між собою. І це єдиний шлях", - додав голова Офісу президента.

Порядок денний:

Під час зустрічі було розглянуто перші п'ять пунктів української Формули миру, а саме:

ядерна безпека;

продовольча безпека та енергетична безпека;

звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей;

відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Зокрема у Давосі планують опрацювати ще п'ять пунктів, а саме:

виведення російських військ;

відновлення справедливості;

екологічна безпека;

недопущення ескалації та повторення війни;

підтвердження закінчення війни.

Також радники нацбезпеки планують узгодити формат проведення Глобального саміту миру.

"Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, потрібно домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить приступити до розробки детальних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули. Країни-лідери відповідних напрямів Формули могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації", - зауважив Єрмак.

Форум у Давосі

ЗМІ писали про те, що президент Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. Український президент приїде до столиці Швейцарії - міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського. Також стало відомо, що лідер України виступить зі спеціальним зверненням.