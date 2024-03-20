Ермак о саммите мира: откладывать не планируем, надеемся на участие Китая

Украина имеет осторожную надежду на то, что Китай примет участие в будущем саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Андрея Ермака на брифинге для прессы.

"Нет, не считаю, что надо отложить (саммит мира, - ред.). Считаю, что надо использовать данный момент", - заявил Ермак в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

По словам руководителя ОП, последняя встреча, которая состоялась в Давосе, собрала 84 страны. В то же время количество участников продолжает расти, в связи с чем важно не дать Российской Федерации возможности разъединить мир.

"Важно не терять время, потому что для нас время - это человеческая жизнь и разрушение нашей страны. Поэтому мы упорно работаем. Это ювелирная работа с каждой страной. Нас слышат", - добавил он.

Также Ермак рассказал, что последний визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя дает "осторожную надежду" на то, что Китай также присоединится к саммиту.

"Мы на постоянном контакте со странами Глобального Юга... Наши успехи на фронте и успехи на дипломатическом фронте вместе должны дать тот результат, который так нужен Украине", - отметил руководитель ОП.

Глобальный саммит мира

11 октября 2022 года президент Владимир Зеленский, во время выступления перед лидерами стран G7, впервые озвучил "формулу мира", которая предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности, наказание виновных в вооруженной агрессии и не только. В целом инициатива включает 10 пунктов.

Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств. Их целью было привлечение как можно большего количества стран к поддержке соответствующей инициативы.

Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств. Китай также рассматривает возможность участия в мирной конференции. В то же время, как пишет Politico, Пекин может бойкотировать мирные переговоры по урегулированию войны, если Европа не позволит России участвовать в них.