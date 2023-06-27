Єрмак розповів, чого Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

Україна на саміті НАТО у Вільнюсі очікує від партнерів дуже сильний сигнал про те, що нашу країну хочуть бачити членом Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака під час зустрічі з журналістами.

За його словами, це має бути настільки сильний сигнал, щоб у майбутньому ця перспектива була незворотною.

"Поїздка президента на саміт буде залежати від того, який результат від цієї поїздки Україна може отримати. Я налаштований оптимістично", - сказав Єрмак.

Він додав, що консультацію з приводу саміту все ще продовжуються і не зупиняються.

Вступ України до НАТО

Україна усвідомлює, що зможе приєднатися до НАТО тільки після завершення бойових дій. Проте держава хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що очікування України від саміту Альянсу вже частково задоволені. Також він закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

Окрім того, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Зазначимо, що в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.