Ермак рассказал, чего Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе ожидает от партнеров очень сильного сигнала о том, что нашу страну хотят видеть членом Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака во время встречи с журналистами.

По его словам, это должен быть столь сильный сигнал, чтобы в будущем эта перспектива была необратима.

"Поездка президента на саммит будет зависеть от того, какой результат от этой поездки Украина может получить. Я настроен оптимистично", - сказал Ермак.

Он добавил, что консультации по поводу саммита все еще продолжаются и не останавливаются.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий. Однако государство хочет на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, получить политическое решение по поддержке вступления.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидания Украины от саммита Альянса уже частично удовлетворены. Также он призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Отметим, что в Альянсе уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.