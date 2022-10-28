Єрмак розповів Саллівану про актуальну ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та заходи, яких вживають сили оборони з метою деокупації українських територій.

Окремо було приділено увагу потребам української армії у боєприпасах і снарядах.

Керівник ОП висловив подяку президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народові за лідерство в захисті демократичних цінностей у Європі та міцну підтримку України.