Єрмак розповів Саллівану про актуальну ситуацію на фронті
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та заходи, яких вживають сили оборони з метою деокупації українських територій.
Окремо було приділено увагу потребам української армії у боєприпасах і снарядах.
Керівник ОП висловив подяку президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народові за лідерство в захисті демократичних цінностей у Європі та міцну підтримку України.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже у листопаді.
Тим часом Британія погодилась поставити Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів.
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