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Єрмак розповів Саллівану про актуальну ситуацію на фронті

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 11:22
Єрмак розповів Саллівану про актуальну ситуацію на фронті Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та заходи, яких вживають сили оборони з метою деокупації українських територій.

Окремо було приділено увагу потребам української армії у боєприпасах і снарядах.

Керівник ОП висловив подяку президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народові за лідерство в захисті демократичних цінностей у Європі та міцну підтримку України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже у листопаді.

Тим часом Британія погодилась поставити Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів.

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак
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