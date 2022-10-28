Ермак рассказал Салливану об актуальной ситуации на фронте
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
В рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Ермак проинформировал собеседника о ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых силами обороны с целью деоккупации украинских территорий.
Отдельно было уделено внимание потребностям украинской армии в боеприпасах и снарядах.
Руководитель ОП выразил благодарность президенту Джозефу Байдену, Конгрессу и американскому народу за лидерство в защите демократических ценностей в Европе и прочную поддержку Украины.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Соединенные Штаты планируют передать Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже в ноябре.
Тем временем, Британия согласилась поставить Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов.
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