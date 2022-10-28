ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак рассказал Салливану об актуальной ситуации на фронте

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 11:22
Ермак рассказал Салливану об актуальной ситуации на фронте Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Ермак проинформировал собеседника о ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых силами обороны с целью деоккупации украинских территорий.

Отдельно было уделено внимание потребностям украинской армии в боеприпасах и снарядах.

Руководитель ОП выразил благодарность президенту Джозефу Байдену, Конгрессу и американскому народу за лидерство в защите демократических ценностей в Европе и прочную поддержку Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Соединенные Штаты планируют передать Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже в ноябре.

Тем временем, Британия согласилась поставить Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак
NEWS
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год