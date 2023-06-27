Єрмак розповів про переговори щодо миру в Україні

"Цей формат є дуже успішним і буде продовжуватись. Сподіваюсь, скоро відбудеться наступна така зустріч. Можливо, вона відбудеться в одній з країн глобального Півдня", - сказав Єрмак.

За результатами цих консультацій в Офісі президента хочуть організувати глобальний саміт миру. Деякі з учасників зустрічі в Копенгагені висловили позицію, що такий саміт може пройти до кінця року.

"Ми цього не поділяємо. Ми будемо робити все, щоби він відбувся якнайшвидше. Ми будемо поводити консультації щодо організації цього саміту на постійній основі у Києві на рівні послів, щотижня", - додав керівник Офісу президента.

Скільки країн готові взяти участь у саміті

Він уточнив, що на сьогодні вже є до 50 країн, які готові взяти участь у цьому саміті.

"Це не означає, що всі з цих країн мають однакову позицію щодо формули миру Володимира Зеленського, не всі зі всім погоджуються. Різнобічності стосуються більше форм реалізації пунктів "формули", а не її базових принципів", - пояснив Єрмак.

В Офісі президента сподіваються, що кількість учасників саміту збільшиться. Серед учасників саміту не може бути країни-агресора Росії.

"Формула миру"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив українську "формулу миру" у листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни. Данія та Швеція заявили про бажання провести саміт.