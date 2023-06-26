У Копенгагені в умовах таємності пройшла мирна конференція щодо України, - ЗМІ

У столиці Данії Копенгагені в умовах суворої секретності, скоріше за все, відбулася мирна конференція щодо України. Крім представників низки західних країн, взяли участь також дипломати Глобального Півдня - у тому числі з Китаю, Індії, Бразилії та ПАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk .

Згідно з повідомленнями, головна мета полягала в тому, щоб вивчити підтримку з боку країн Глобального Півдня, які досі були здебільшого нейтральними чи обережними щодо війни Росії проти України.

За інформацією студії ARD у Брюсселі, офіційні мирні переговори можуть відбутися вже у липні. Данські ЗМІ та французька інформаційна агенція AFP повідомили, що ініціатива проведення конференції виходила від України. Данський уряд офіційно не коментував зміст чи учасників.

Повідомлення Офісу президента України

Раніше повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із політичними радниками з більш ніж 10 країн. Єрмак зазначив, що Україна ще раз представила радникам формулу миру, що складається з 10 пунктів та засновану на принципах Статуту ООН.

Зустріч із радниками з національної безпеки та політичними радниками пройшла у столиці Данії - Копенгагені. На ній були присутні представники Бразилії, Великобританії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Україну представляла делегація з Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

"Мирні" ініціативи країн третього світу

Останнім часом відразу кілька країн, які не відіграють суттєвої ролі у світовій політиці, висунули свої "мирні ініціативи". При цьому країни "Великої сімки" беззастережно підтримують Україну.

Так званий "мирний план", з яким лідери африканських держав приїжджали до Києва та Москви, включає зупинення дії ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом.

Про те, що пропонують африканські країни, читайте у матеріалі РБК-Україна "Без шансів на успіх. Як місія з Африки возила свій "мирний план" Зеленському та Путіну".