Ермак рассказал о переговорах по миру в Украине

"Этот формат является очень успешным и будет продолжаться. Надеюсь, скоро состоится следующая такая встреча. Возможно, она состоится в одной из стран глобального Юга", - сказал Ермак.

По результатам этих консультаций в Офисе президента хотят организовать глобальный саммит мира. Некоторые из участников встречи в Копенгагене высказали позицию, что такой саммит может пройти до конца года.

"Мы этого не разделяем. Мы будем делать все, чтобы он состоялся как можно быстрее. Мы будем вести консультации по организации этого саммита на постоянной основе в Киеве на уровне послов, еженедельно", - добавил руководитель Офиса президента.

Сколько стран готовы принять участие в саммите

Он уточнил, что на сегодня уже есть до 50 стран, готовых принять участие в этом саммите.

"Это не значит, что все из этих стран имеют одинаковую позицию по формуле мира Владимира Зеленского, не все со всем соглашаются. Разносторонности касаются больше форм реализации пунктов "формулы", а не ее базовых принципов", - пояснил Ермак.

В Офисе президента надеются, что количество участников саммита увеличится. Среди участников саммита не может быть страны-агрессора России.

"Формула мира"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую "формулу мира" в ноябре прошлого года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает восстановление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней войны. Дания и Швеция заявили о желании провести саммит.