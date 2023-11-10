Єрмак розповів про непросту комунікацію України з Китаєм

Комунікація між Україною та Китаєм є непростою, проте Київ працює над покращенням відносин, а також над організацією зустрічі президентів країн Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника Наталі Мосейчук.
Як зазначив голова ОП, раніше були "дві дуже гарні розмови" українських та китайських лідерів.
"Ми працюємо над цими відносинами. Вони дуже важливі", - наголосив Єрмак.
Коментуючи відсутність Китаю на мирних самітах щодо України в Джидді та Мальті, чиновник звернув увагу, що Пекін бере участь у таких переговорах на рівні послів.
"Тут вони надіслали офіційного листа, що цього разу вони не зможуть взяти участь", - розповів він.
Також Єрмак висловив думку, що китайська сторона братиме участь у подібних зустрічах у майбутньому.
"Ще раз - комунікація непроста. На жаль, у минулому багато чого було, що привело до того, що відношення сьогодні такі. Ми працюємо над тим, щоб вони були кращими. Китай - великий гравець сьогодні, але є дуже багато аргументів, які є дуже сильними для того, щоб наші відносини стали набагато кращими. Думаю, найближчим часом ми побачимо дуже позитивну тенденцію", - сказав чиновник.
Такий прогрес можливий, у тому числі, і після зустрічі американського президента Джо Байдена і лідера КНР, вважає Єрмак.
"У тому числі й після цього. І дуже важливо, щоб відбулася зустріч між президентом Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном ... Ми працюємо над цим", - пояснює він.
Єрмак уточнив, що глава держави поставив завдання команді Міністерства закордонних справ та ОП "зробити все необхідне", щоб найближчим часом Зеленський мав особисті зустрічі з лідерами так званого Global South, який включає Індію, Китай, Бразилію.
Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо широкомасштабної війни РФ проти України. Також раніше Пекін був запідозрений у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.
При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаю дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.
Нагадаємо, що Китай висловив бажання бути миротворцем та запропонував свій "мирний план" для України. Проте українська влада його розкритикувала.
Раніше в жовтні секретар РНБО Олексій Данілов відкинув можливість припинення вогню в Україні за посередництва Китаю.
Детальніше про те, чим важливі переговори президентів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, та чого чекати Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.