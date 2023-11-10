Ермак рассказал о непростой коммуникации Украины с Китаем

Как отметил глава ОП, ранее было "два очень хороших разговора" украинских и китайских лидеров.

"Мы работаем над этими отношениями. Они очень важны", - подчеркнул Ермак.

Комментируя отсутствие Китая на мирных саммитах по Украине в Джидде и Мальте, чиновник обратил внимание, что Пекин участвует в таких переговорах на уровне послов.

"Здесь они направили официальное письмо, что в этот раз они не смогут принять участие", - рассказал он.

Также Ермак выразил мнение, что китайская сторона будет участвовать в подобных встречах в будущем.

"Еще раз - коммуникация непростая. К сожалению, в прошлом многое было, что привело к тому, что отношения сегодня таковы. Мы работаем над тем, чтобы они были лучше. Китай - крупный игрок сегодня, но есть очень много аргументов, которые очень сильны для того, чтобы наши отношения стали гораздо лучше. Думаю, в ближайшее время мы увидим очень положительную тенденцию", - сказал чиновник.

Такая подвижка возможна, в том числе, и после встречи американского президента Джо Байдена и лидера КНР, считает Ермак.

"В том числе и после этого. И очень важно, чтобы состоялась встреча между президентом Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином... Мы работаем над этим", - объясняет он

Ермак уточнил, что глава государства поставил задачу команде Министерства иностранных дел и ОП "сделать все необходимое", чтобы в ближайшее время Зеленский имел личные встречи с лидерами так называемого Global South, который включает в себя Индию, Китай, Бразилию.

Позиция Китая по войне РФ против Украины

Китайские власти официально заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по широкомасштабной войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию.

При этом Пентагон недавно обнародовал отчет, доказывающий, что Россия массово закупает у Китая дроны, стрелковое оружие и защитное снаряжение.

Напомним, что Китай выразил желание быть миротворцем и предложил свой "мирный план" для Украины. Однако украинские власти его раскритиковали.

Ранее в октябре секретарь СНБО Алексей Данилов отверг возможность прекращения огня в Украине при посредничестве Китая.