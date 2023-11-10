Ермак рассказал о непростой коммуникации Украины с Китаем

Коммуникация между Украиной и Китаем является непростой, однако Киев работает над улучшением отношений, а также над организацией встречи президентов стран Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника Наталье Мосейчук.
Как отметил глава ОП, ранее было "два очень хороших разговора" украинских и китайских лидеров.
"Мы работаем над этими отношениями. Они очень важны", - подчеркнул Ермак.
Комментируя отсутствие Китая на мирных саммитах по Украине в Джидде и Мальте, чиновник обратил внимание, что Пекин участвует в таких переговорах на уровне послов.
"Здесь они направили официальное письмо, что в этот раз они не смогут принять участие", - рассказал он.
Также Ермак выразил мнение, что китайская сторона будет участвовать в подобных встречах в будущем.
"Еще раз - коммуникация непростая. К сожалению, в прошлом многое было, что привело к тому, что отношения сегодня таковы. Мы работаем над тем, чтобы они были лучше. Китай - крупный игрок сегодня, но есть очень много аргументов, которые очень сильны для того, чтобы наши отношения стали гораздо лучше. Думаю, в ближайшее время мы увидим очень положительную тенденцию", - сказал чиновник.
Такая подвижка возможна, в том числе, и после встречи американского президента Джо Байдена и лидера КНР, считает Ермак.
"В том числе и после этого. И очень важно, чтобы состоялась встреча между президентом Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином... Мы работаем над этим", - объясняет он
Ермак уточнил, что глава государства поставил задачу команде Министерства иностранных дел и ОП "сделать все необходимое", чтобы в ближайшее время Зеленский имел личные встречи с лидерами так называемого Global South, который включает в себя Индию, Китай, Бразилию.
Китайские власти официально заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по широкомасштабной войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию.
При этом Пентагон недавно обнародовал отчет, доказывающий, что Россия массово закупает у Китая дроны, стрелковое оружие и защитное снаряжение.
Напомним, что Китай выразил желание быть миротворцем и предложил свой "мирный план" для Украины. Однако украинские власти его раскритиковали.
Ранее в октябре секретарь СНБО Алексей Данилов отверг возможность прекращения огня в Украине при посредничестве Китая.
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