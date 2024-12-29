Єрмак розповів, на які провокації може піти Росія на кордонах країн НАТО

Росія може не обмежитись диверсіями щодо кабелів у Європі. Не виключено, що Кремль може вдатися до провокацій і на кордонах країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, коли ми говоримо про що мають думати країни Європи, держави НАТО, то варто розглядати ризики появи гібридних загроз на кордонах.

"Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових кндр, або ж іранських проксі - це цілком реально, якщо не зупинити росію зараз. Військові КНДР вже воюють на території Європи. Хто міг про це подумати раніше?" - каже Єрмак.

Голова ОП підкреслив, що тіньовий флот, який здійснює диверсії щодо кабелів у Європі, може бути не єдиною такою загрозою від РФ.

"Безкарність породжує вседозволеність. Саме зараз той момент, який вимагає сильних рішень та сильних дій", - зазначив він.