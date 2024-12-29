Ермак рассказал, на какие провокации может пойти Россия на границах стран НАТО

Россия может не ограничиться диверсиями в отношении кабелей в Европе. Не исключено, что Кремль может прибегнуть к провокациям и на границах стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, когда мы говорим о чем должны думать страны Европы, государства НАТО, то стоит рассматривать риски появления гибридных угроз на границах.

"Появление на границах стран НАТО переодетых в российскую форму военных КНДР, или же иранских прокси - это вполне реально, если не остановить Россию сейчас. Военные КНДР уже воюют на территории Европы. Кто мог об этом подумать раньше?" - говорит Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что теневой флот, который осуществляет диверсии в отношении кабелей в Европе, может быть не единственной такой угрозой от РФ.

"Безнаказанность порождает вседозволенность. Именно сейчас тот момент, который требует сильных решений и сильных действий", - отметил он.