Єрмак розповів, чи готові США моніторити припинення вогню

Сполучені Штати Америки (США) не казали прямо, що готові займатися моніторингом тимчасового припинення вогню на фронті. Водночас вони й не відмовлялись.

Як відзначив Єрмак, лише американські партнери мають необхідні можливості для моніторингу припинення вогню на фронті. Попри те, що вони можуть залучити й когось іншого, втім, саме лідерство Штатів є найважливішим у цьому питані.

"... тому що вони дійсно можуть це все моніторити, за допомогою своїх супутників. І дуже важливо передбачити дії в разі порушення перемир'я. Якщо не вибудувано чіткого механізму, завжди дуже складно визначити, що насправді сталося, хто порушив, як порушив і так далі", - пояснив Єрмак.

Як оголошуватиметься перемир'я

За словами голови ОП, перший крок потребуватиме політичної декларації щодо оголошення припинення вогню, яке, своєю чергою, не зможе працювати на 100% з першої хвилини. Втім, якщо політична воля та моніторинг присутні - можна переходити до другого кроку, а саме формування рамок майбутніх переговорів та самих потенційних переговорів.

Відповідаючи на питання про те, чи готові США займатись моніторингом перемир'я, Єрмак відповів: "Не можу сказати, що вони кажуть: так, ми готові". Втім, зауважив, що Вашингтон не відмовлявся, що вже є добре. Зокрема є й інші країни, які будуть готові брати в цьому участь.

"Чи віримо ми в те, що Росія погодиться на припинення вогню і не буде просто тягнути час? Не віримо. Але ми зобов'язані бути готові почати справжній мирний процес", - відзначив Єрмак.