Ермак рассказал, готовы ли США мониторить прекращение огня
Соединенные Штаты Америки (США) не говорили прямо, что готовы заниматься мониторингом временного прекращения огня на фронте. В то же время они и не отказывались.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.
Как отметил Ермак, только американские партнеры имеют необходимые возможности для мониторинга прекращения огня на фронте. Несмотря на то, что они могут привлечь и кого-то другого, впрочем, именно лидерство Штатов является важнейшим в этом вопросе.
"...потому что они действительно могут это все мониторить, с помощью своих спутников. И очень важно предусмотреть действия в случае нарушения перемирия. Если не выстроен четкий механизм, всегда очень сложно определить, что на самом деле произошло, кто нарушил, как нарушил и так далее", - пояснил Ермак.
Как будет объявляться перемирие
По словам главы ОП, первый шаг потребует политической декларации об объявлении прекращения огня, которое, в свою очередь, не сможет работать на 100% с первой минуты. Впрочем, если политическая воля и мониторинг присутствуют - можно переходить ко второму шагу, а именно формированию рамок будущих переговоров и самих потенциальных переговоров.
Отвечая на вопрос о том, готовы ли США заниматься мониторингом перемирия, Ермак ответил: "Не могу сказать, что они говорят: да, мы готовы". Впрочем, отметил, что Вашингтон не отказывался, что уже хорошо. В частности есть и другие страны, которые будут готовы принимать в этом участие.
"Верим ли мы в то, что Россия согласится на прекращение огня и не будет просто тянуть время? Не верим. Но мы обязаны быть готовы начать настоящий мирный процесс", - отметил Ермак.
Будущие переговоры России и Украины
В ночь с 10 на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг предложение о прекращении огня, зато выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.
Утром того же дня президент Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам, однако акцентировал, что обязательным условием для начала диалога является подтвержденное прекращение огня, которое должно вступить в силу 12 мая.
После этого Турция официально объявила о своей готовности выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой.
Кит Келлог, специальный представитель Дональда Трампа в Украине, в свою очередь заявил, что переговорный процесс возможен только после реального прекращения боевых действий.
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