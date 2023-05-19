Єрмак про рішення США щодо F-16: сьогодні можна офіційно сказати про створення коаліції

"Та подія, над якою працювала команда президента України, вона нарешті офіційно сьогодні сталася... Але вже від сьогодні можна сказати офіційно про створення коаліції літаків", - сказав Єрмак.

За його словами, ця подія говорить про те, що Україна дуже скоро матиме все необхідне, щоб захистити своє небо, міста та громадян.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, сьогодні, 19 травня, Байден під час саміту G7 заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують спільні зусилля союзників й партнерів щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

Президент України своєю чергою привітав рішення американського президента та зауважив, що це суттєво зміцнить армію України в небі.

Коаліція літаків

"Коаліція винищувачів", яку для постачання Україні сучасних бойових літаків створюють союзники - дуже великий крок, але поки що ця коаліція не отримала, власне, самої військової техніки.

Україна вже зробила перші кроки на шляху до авіаційної коаліції. Головними адвокатами стали Велика Британія та Нідерланди, але фінальне рішення залежало від Сполучених Штатів.

Днями президент розповів, що окрім Британії та Нідерландів, Франція також підтримала коаліцію винищувачів для України.

Фото: винищувач F-16 (GettyImages)

Загалом радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що Україна сподівається отримати від партнерів близько 40-50 сучасних винищувачів F-16. Це б дало змогу сформувати три-чотири ескадрильї для захисту українського неба.

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