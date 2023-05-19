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Ермак о решении США по F-16: сегодня можно официально сказать о создании коалиции

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 мая, официально создана коалиция самолетов над которой работала команда президента Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"То событие, над которым работала команда президента Украины, оно наконец-то официально сегодня произошло... Но уже с сегодняшнего дня можно сказать официально о создании коалиции самолетов", - сказал Ермак.

По его словам, это событие говорит о том, что у Украины очень скоро будет все необходимое, чтобы защитить свое небо, города и граждан.

Напомним, по данным американских СМИ, сегодня, 19 мая, Байден во время саммита G7 заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Президент Украины в свою очередь приветствовал решение американского президента и отметил, что это существенно укрепит армию Украины в небе.

Коалиция самолетов

"Коалиция истребителей", которую для поставки Украине современных боевых самолетов создают союзники - очень большой шаг, но пока что эта коалиция не получила, собственно, самой военной техники.

Украина уже сделала первые шаги по пути в авиационную коалицию. Главными адвокатами стали Великобритания и Нидерланды, но финальное решение зависело от Соединенных Штатов.

На днях президент рассказал, что кроме Британии и Нидерландов Франция также поддержала коалицию истребителей для Украины.

Фото: истребитель F-16 (GettyImages)

В целом советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что Украина надеется получить от партнеров около 40-50 современных истребителей F-16. Это позволило бы сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба.

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