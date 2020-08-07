Ермак рассказал, когда определится дата нового обмена пленными

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Согласовать новый обмен пленными могут в течение нескольких недель

Украина рассчитывает на согласование даты нового обмена пленными в ближайшие несколько недель. Новый обмен должен быть согласован на заседаниях Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-службе ОП.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будет окончательно согласован списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену", - сказал Ермак.

Ранее РБК-Украина писало, что в рамках нового обмена стороны планируют обменять по около 100 человек с каждой стороны.

По словам вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, задержки с новым обменом пленным происходят в связи с несостыковками и несогласованностями в списках.

Напомним, украинская сторона на заседании ТКГ в Минске 22 июля передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает список от другой стороны.