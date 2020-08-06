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У Зеленского рассчитывают на обмен пленными в ближайшие недели

Часов Яр, Четверг 06 августа 2020 22:16
У Зеленского рассчитывают на обмен пленными в ближайшие недели
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская сторона передала ОБСЕ список на обмен пленными

Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупационными силами в ближайшие недели. В рамках следующего обмена пленными с пророссийскими боевиками планируют освободить около 100 человек с каждой стороны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Reuters.

По словам Ермака, украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, почти такое же количество заключенных предлагают обменять и боевики.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель (состоится обмен - ред.)", - заявил он.

Руководитель ОП рассказал, что президент Владимир Зеленский давил на российского лидера Владимира Путина во время последнего телефонного разговора.

"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", - отметил он.

Кроме того, Ермак рассказал, что пророссийские боевики предложили как минимум 3 новых участка для разведения сил и средств на Донбассе.

"Сегодня мы очень близки, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках (разведения сил - ред.)", - добавил глава ОП.

Напомним, с чем связаны задержки в процессе обмена пленными, пояснил вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

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