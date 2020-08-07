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Єрмак розповів, коли визначиться дата нового обміну полоненими

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 12:17
Єрмак розповів, коли визначиться дата нового обміну полоненими
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Узгодити новий обмін полоненими можуть протягом декількох тижнів

Україна розраховує на узгодження дати нового обміну полоненими в найближчі кілька тижнів. Новий обмін повинен бути узгоджений на засіданнях Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає прес-службі ОП.

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно узгоджений списки з обміну. ​​Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати по обміну", - сказав Єрмак.

Раніше РБК-Україна писало, що в рамках нового обміну сторони планують обміняти по близько 100 чоловік з кожного боку.

За словами віце-прем'єр-міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова, затримки з новим обміном полонених відбуваються в зв'язку з нестикування і неузгодженостями в списках.

Нагадаємо, українська сторона на засіданні ТКГ в Мінську 22 липня передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає список від іншого боку.

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