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Ермак провел первую встречу на посту главы Офиса президента

Новости » Политика     13.02.2020 - 18:39
Ермак провел первую встречу на посту главы Офиса президента
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак провел встречу с послами стран G7

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел первую официальную встречу на новой должности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Сообщается, что Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки". На встрече новый глава Офиса проинформировал о ситуации в Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса. При этом он добавил, что украинская сторона не снизит темпы по возвращении пленных и политзаключенных с Крыма, оккупированного Донбасса и России.

Ермак также заверил послов, что надеется на плодотворную работу и эффективный обмен мнениями и информацией с представителями G7.

Напомним, 11 февраля Ермак возглавил Офис президента вместо Андрея Богдана.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестановки в Офисе из-за внутренних конфликтов.

"Мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - заявил Зеленский.

Зеленский сменил состав СНБО
Новости Украины G7Андрей Ермак
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