Єрмак провів першу зустріч на посаді голови Офісу президента

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак провів зустріч з послами країн G7

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів першу офіційну зустріч на новій посаді. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.

Повідомляється, що Єрмак провів зустріч з послами країн "Великої сімки". На зустрічі новий глава Офісу поінформував про ситуацію в Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу. При цьому він додав, що українська сторона не знизить темпи повернення полонених і політв'язнів з Криму, окупованого Донбасу та Росії.

Єрмак також запевнив послів, що сподівається на плідну роботу й ефективний обмін думками та інформацією з представниками G7.

Нагадаємо, 11 лютого Єрмак очолив Офіс президента замість Андрія Богдана.

До цього президент України Володимир Зеленський анонсував перестановки в Офісі через внутрішні конфлікти.

"Ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми 100% когось будемо втрачати. Тому, що ти не можеш жити у постійному конфлікті. От і все", - заявив Зеленський.