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Ермак призвал признать Россию страной-террористом

Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные разрушают города Украины не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов. Они делают это специально, чтобы вызвать ужас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака во время участия в видеовстрече Atlantic Council.

"Террор - основа его режима. Террор - основа российской государственности. Террор - основа российской военной стратегии. Россия - государство-террорист", - заявил Ермак.

По его словам, сброшенные на Киевскую область фосфорные бомбы - это не о военном превосходстве. Методическое уничтожение Мариуполя - это не военное преимущество.

"В Мариуполе до войны было больше людей, чем в Майами. Представьте Майами без воды. Без доступа к лекарству. Без еды. Представьте Майами, которое каждый день стирают в прах. Вместе с жителями, которым не разрешают эвакуироваться. Квартал по кварталу. Школы. Театр. Роддом. Без всякого военного смысла. Только ради устрашения", - отметил глава Офиса президента.

Он также рассказал о том, что российские оккупанты уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и используют неконвенционное оружие, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу.

Кроме того, Кремль прибегает к химическому и ядерному шантажу, поскольку угроза экологических катастроф остается очень высокой из-за диверсий на захваченных Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Ермак подчеркнул, что российские военные также прикрываются мирными жителями. Они берут в заложники десятки тысяч украинцев и вывозят их на работы в депрессивные регионы России. При этом оккупанты называют это эвакуацией, но на самом деле это похищение.

"Поэтому я призываю партнеров: пора признать Российскую Федерацию государством-террористом. Официально. Пора признать вооруженные силы Российской Федерации террористической организацией. Пора признать их преступной организацией", - заявил Ермак.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части в Днепре.

Мы также писали о том, что ВСУ в десятый раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке.

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Война России против УкраиныАндрей Ермак